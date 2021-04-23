Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Более 200 рогов сайги изъяли у жителя Уральска

Редактор:  
Гульмира Байзакова
23 Апреля 2021, 13:01
Более 200 рогов сайги изъяли у жителя Уральска

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Полицейские изъяли у жителя Уральска более 200 рогов сайги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

18 апреля в ходе проведения оперативных мероприятии «Бекіре» сотрудниками криминальной полиции совместно НПГ «Сова-6» Зачаганского ОП УП города Уральска остановлен автомобиль Lada Granta. Им управлял 51-летний водитель.

При досмотре в багажнике машины были изъяты более 200 рогов сайги и направлены на судебно-биологическую экспертизу.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 339-1 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения животных, их частями или дериватами». Ведется расследование.


Западно-Казахстанская область   МВД РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай