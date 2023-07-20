Более 200 родителей наказали за ночные гуляния детей в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ —В Костанайской области за нахождение несовершеннолетних в ночное время на улице к административной ответственности привлечен 231 родитель, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Полицейские Костанайской области за три дня проведения оперативного профилактического мероприятиям «Дети в ночном городе» привлекли к административной ответственности по ст. 442 КоАП РК «Нахождение несовершеннолетних без сопровождения законных представителей вне жилища с 23 до 6 часов утра» 231 родителя. Кроме того, полицейскими поставлены на учет 54 несовершеннолетних и 53 законных представителя, не выполняющие обязанности по воспитанию детей. По месту жительства проверено 817 подучетных несовершеннолетних и 987 неблагополучных семей», - сообщили в департаменте полиции.

По словам сотрудника местной полицейской службы департамента полиции Костанайской области Зарины Мурзабековой, за 3 дня составлено 263 административных материала, в том числе по ст.127 КоАП РК «Неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего» – привлечены 23 человека, по ст.434 КоАП РК «Мелкое хулиганство» - 4 правонарушителя и по ст.440 ч.2 КоАП РК «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения» – 5.