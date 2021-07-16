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    21:43, 15 Июль 2021 | GMT +6

    Более 200 рейдов провели природоохранные полицейские в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области за полгода природоохранные полицейские провели более 200 рейдов, передает Polisia.kz.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка остановили автомашину Toyota Land Cruiser 200. За рулем сидел 22-летний водитель. В салоне его авто полицейские обнаружили осетровую рыбу общим весом четыре килограмма. В этот же день в частном доме в одном из сел Павлодарского района у 57-летнего мужчины изъяли 149 штук осетра.

    Стражи порядка напоминают, что согласно действующему законодательству в Казахстане за отлов даже одного килограмма рыбы семейства осетровых предусмотрена уголовная ответственность и штраф в размере 100 месячных расчетных показателей.


    Теги:
    МВД РК Экология Правоохранительные органы Павлодарская область
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