Более 200 преступлений в Карагандинской области раскрыли с помощью видеокамер

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Для охраны правопорядка по всей Карагандинской области установлено более 10 тысяч видеокамер. В прошлом году с их помощью раскрыли свыше 200 преступлений и предотвратили 27,5 тысяч административных правонарушений. Кроме этого, в профилактике преступлений полицейским помогают неравнодушные карагандинцы и волонтёры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вопросы взаимодействия полицейских с общественностью и материально-техническое оснащение службы правопорядка обсудили на очередной Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при акимате области.

Сегодня в регионе работают 603 участковых инспектора и 23 их помощника. В числе приоритетных задач профилактика убийств, рецидивных, бытовых и имущественных преступлений. Для эффективной работы в этом направлении всегда ценилась помощь общественности. Из-за пандемии сотрудничество с населением перешло в онлайн-режим. Были созданы чаты, куда вошли председатели КСК и жильцы. Аналогичный чат есть и для обмена информацией с представителями малого и среднего бизнеса.

В октябре прошлого года появилась услуга «Универсальный номер». Теперь любой карагандинец может бесплатно позвонить с городского номера на сотовый телефон участкового инспектора.

«В области также создано 135 общественных формирований правоохранительной направленности. В прошлом году с их участием раскрыто свыше 70 преступлений и выявлено более тысячи административных правонарушителей. Наиболее отличившиеся добровольные помощники получили поощрение», - сообщил заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП Карагандинской области Арман Оразбаев.

Большое содействие полиции оказывают волонтёры. Они участвуют в розыске пропавших, в работе с неблагополучными семьями, выезжают в рейды.

Как известно, немаловажную роль в предотвращении и раскрытии преступлений играет и материально-техническое оснащение полицейской службы.

«На эти цели в прошлом и в нынешнем году из областного бюджета были выделены средства. Это позволило нам на 75% обновить служебный автопарк патрульной полиции. Сегодня 70% сотрудников патрульной полиции и 50% участковых инспекторов обеспечены планшетами с доступом к информационным системам МВД», - рассказал заместитель начальника ДП Карагандинской области Каиркен Алиев.

В декабре прошлого года карагандинская патрульная полиция пополнилась 90 автомашинами марки JAK. Было приобретено пять автобусов для переброски личного состава. Для Караганды и Темиртау выделены эвакуаторы.

Также введены в эксплуатацию девять мобильных аппаратно-программных комплексов EkinPatrolG2. Они не имеют аналогов в стране. За время их работы выявлено 33 717 нарушений и взыскано штрафов на 258 млн тенге.

Следуя принципу «полиция в шаговой доступности», установят модульные участковые пункты и стационарные посты полиции.

Для обеспечения безопасности продолжится работа по оснащению камерами видеонаблюдения. В 2021 году появится ещё более трёх тысяч камер.

«В прошлом году было увеличено финансирование. Пришло большое количество автотехники, были закуплены нагрудные видеорегистраторы, мобильные комплексы видеофиксации. Особое внимание прошу уделять актуальности закупок и оптимальности расходов бюджетных денег», - отметил аким области Женис Касымбек.