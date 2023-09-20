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    11:35, 20 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Более 200 предприятий с участием сингапурского капитала действуют в Казахстане

    Более 200 предприятий с участием сингапурского капитала действует в Казахстане
    Фото: primeminister.kz

    Заместитель Премьер-Министра-министр финансов РК Ерулан Жамаубаев провел встречу с генеральным директором сингапурской компании «Surbana Jurong Group» господином Шон Чао, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Правительства.

    На встрече обсуждены актуальные вопросы сотрудничества в таких сферах, как электроэнергетика, возобновляемые источники энергии, транспортная инфраструктура, водоснабжение.

    Ерулан Жамаубаев отметил, что в 2022 году товарооборот между двумя странами вырос на 65,1% по сравнению с 2021 г. и достиг $1,9 млрд. Отмечается стабильный рост инвестиций сингапурского капитала в экономику Казахстана. За первый квартал 2023 г. привлечены $92,2 млн. Менее чем за 20 лет из Сингапура привлечены $1,2 млрд.

    Он также подчеркнул, что на сегодня в Казахстане насчитывается более 200 действующих предприятий с участием сингапурского капитала.

    - Мы будем продолжать принимать все возможные меры для содействия притоку иностранных инвестиций, чтобы оставаться инвестиционным лидером в Центральной Азии, — сказал Ерулан Жамаубаев.

    Кроме того, вице-премьер обозначил важность Сингапура, как главного партнера в Юго-Восточной Азии.

    В завершении встречи генеральный директор «Surbana Jurong Group» Шон Чао подчеркнул, что регионы Казахстана и Сингапур связывает многолетнее тесное взаимодействие в различных сферах. При этом имеется значительный потенциал по его расширению.

    Теги:
    Правительство РК Экономика Финансы
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