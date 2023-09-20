Более 200 предприятий с участием сингапурского капитала действуют в Казахстане

Заместитель Премьер-Министра-министр финансов РК Ерулан Жамаубаев провел встречу с генеральным директором сингапурской компании «Surbana Jurong Group» господином Шон Чао, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Правительства.

На встрече обсуждены актуальные вопросы сотрудничества в таких сферах, как электроэнергетика, возобновляемые источники энергии, транспортная инфраструктура, водоснабжение.

Ерулан Жамаубаев отметил, что в 2022 году товарооборот между двумя странами вырос на 65,1% по сравнению с 2021 г. и достиг $1,9 млрд. Отмечается стабильный рост инвестиций сингапурского капитала в экономику Казахстана. За первый квартал 2023 г. привлечены $92,2 млн. Менее чем за 20 лет из Сингапура привлечены $1,2 млрд.

Он также подчеркнул, что на сегодня в Казахстане насчитывается более 200 действующих предприятий с участием сингапурского капитала.

- Мы будем продолжать принимать все возможные меры для содействия притоку иностранных инвестиций, чтобы оставаться инвестиционным лидером в Центральной Азии, — сказал Ерулан Жамаубаев.

Кроме того, вице-премьер обозначил важность Сингапура, как главного партнера в Юго-Восточной Азии.

В завершении встречи генеральный директор «Surbana Jurong Group» Шон Чао подчеркнул, что регионы Казахстана и Сингапур связывает многолетнее тесное взаимодействие в различных сферах. При этом имеется значительный потенциал по его расширению.