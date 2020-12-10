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Более 200 правонарушений в области охраны границы РК пресечено Пограничной службой КНБ

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
10 Декабря 2020, 14:45
Более 200 правонарушений в области охраны границы РК пресечено Пограничной службой КНБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 20 октября по 30 ноября текущего года Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан принимала участие в проведении совместной пограничной операции «Солидарность». Операция была направлена на пресечение противоправной деятельности в пограничном пространстве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Операция проведена в соответствии с решением глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Действиями Пограничной службы КНБ пресечено 254 факта правонарушений в области охраны границы Республики Казахстан, из незаконного оборота изъято около 2 кг наркотических средств, 17 единиц огнестрельного оружия, 126 боеприпасов, 3 издания литературы религиозно-экстремистского содержания.

Предотвращено 7 попыток экономической контрабанды на общую сумму свыше 11 млн тенге.

По каждому факту задержания приняты необходимые уголовно-процессуальные меры.

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