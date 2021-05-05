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    20:21, 04 Май 2021 | GMT +6

    Более 200 пожаров и возгораний потушили карагандинские огнеборцы за выходные

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - С наступлением пожароопасного периода на территории Карагандинской области резко возросло количество пожаров и случаев горения. Только за три дня огнеборцы выезжали на 204 тушения пожаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ежечасно пожарные выезжают на тушение мусора и сухой травы на открытой территории.

    За прошедшие три выходных дня подразделениями ДЧС Карагандинской области осуществлено 204 выезда на тушение пожаров и горений, в том числе на четыре случая степных горений сухой травы.

    Три степных горения общей площадью 41 га ликвидированы в Абайском районе и в Осакаровском районе – на площади 18 га.

    ДЧС Карагандинской области просит жителей и гостей области в пожароопасный период соблюдать особую осторожность при обращении с огнем.

    Необходимо быть очень внимательными, не бросать непотушенные окурки, спички, не оставлять непотушенные костры, а также битое стекло.



    Теги:
    Происшествия, ЧС Другие государственные органы Карагандинская область Происшествия
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