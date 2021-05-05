Более 200 пожаров и возгораний потушили карагандинские огнеборцы за выходные

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - С наступлением пожароопасного периода на территории Карагандинской области резко возросло количество пожаров и случаев горения. Только за три дня огнеборцы выезжали на 204 тушения пожаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ежечасно пожарные выезжают на тушение мусора и сухой травы на открытой территории.

За прошедшие три выходных дня подразделениями ДЧС Карагандинской области осуществлено 204 выезда на тушение пожаров и горений, в том числе на четыре случая степных горений сухой травы.

Три степных горения общей площадью 41 га ликвидированы в Абайском районе и в Осакаровском районе – на площади 18 га.

ДЧС Карагандинской области просит жителей и гостей области в пожароопасный период соблюдать особую осторожность при обращении с огнем.

Необходимо быть очень внимательными, не бросать непотушенные окурки, спички, не оставлять непотушенные костры, а также битое стекло.



