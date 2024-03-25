Более 200 похищенных детей освободили в Нигерии

Более 200 детей, похищенных из учебного заведения на севере Нигерии, были освобождены армией в ходе операции. Об этом рассказал губернатор штата Кадуна Уба Сани, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства Reuters, губернатор поблагодарил военных за их храбрость и решимость, которые позволили «пресечь преступность и восстановить общественный порядок».

Утром 7 марта 2024 года в поселке Курига произошло нападение на государственную школу во время общего собрания учащихся. Это стало одним из самых крупных похищений людей в Нигерии за последние годы.

До этого, в 2014 году в городе Чибок на севере Нигерии террористическая группировка «Боко харам» похитила 276 школьниц. По данным на 2021 год, больше 100 из них остаются пропавшими без вести. Как утверждает организация Save the Children, в период с января по август 2021 года в Нигерии было похищено более 1000 детей.

Президент Нигерии Бола Тинубу приказал направить дополнительные силы для обеспечения безопасности и помощи в операции по поиску и освобождению школьников. 23 марта губернатор штата Сокото объявил, что было освобождено 17 школьников, при этом, по словам представителя учебного учреждения Лимана Абубакара, выкуп, который требовали похитители, не был выплачен.