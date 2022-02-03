Более 200 пешеходов нарушили правила дорожного движения в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала января зарегистрировали 2 687 нарушений правил дорожного движения, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, почти каждое седьмое нарушение – превышение скорости. Таких фактов выявили 346. Еще 277 человек не пользовались ремнем безопасности. За управление транспортным средством в алкогольном или наркотическом опьянении наказан 51 водитель. 120 человек разговаривали по телефону при вождении. Со стороны пешеходов зарегистрировали 215 нарушений. Все они связаны с переходом дороги в неустановленном месте.
В Петропавловске полицейские задержали 38-летнего водителя, который сел за руль, будучи лишенным прав. Теперь ему предстоит понести ответственность по статье «Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления». Административный материал направили в суд для принятия процессуального решения.
«С 19-го января в области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». Призываем всех участников дорожного движения быть особо бдительными и строго соблюдать правила дорожного движения. С начала года в регионе произошло 15 дорожно-транспортных происшествий, в которых шесть человек погибли и 20 получили ранения», - сказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.
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