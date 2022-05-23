23 Мая 2022 17:59

Более 200 павлодарских школьников претендуют на знак «Алтын белгi»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области в этом году 4300 учеников оканчивают среднюю школу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на рavlodarnews.kz.

Более 80% уже сдают единое национальное тестирование. Выпускники этого учебного года имеют возможность сдавать ЕНТ четыре раза: в январе, марте, июне и августе, а прошлых лет – два раза: в мае и июне. Свои результаты они смогут увидеть в «Личном кабинете».

Как сообщила на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций представитель Национального центра тестирования Акнур Кумаева, для сдачи первого пробного ЕНТ была подана 6451 заявка, половина претендентов зарегистрировались и на вторую попытку.

Всего ЕНТ сдают 4 часа, максимальное количество баллов – 140, для поступающих на специальности, требующие творческой подготовки – 125 баллов. Все сдают три обязательных предмета: историю Казахстана, математическую грамотность, грамотность чтения и два предмета по выбору в зависимости от специальности.

Сдающие чаще отдают предпочтение такой комбинации предметов по выбору как физика – математика или химия – биология. Уже есть те, кто набрал достаточно баллов для получения государственного гранта.

«Выпускники с ограниченными возможностями имеют дополнительные 40 минут для сдачи ЕНТ, – пояснила член региональной государственной комиссии по организации и проведению ЕНТ Сауле Ксембаева. – Для них будет выделен отдельный кабинет. При необходимости предоставят помощника, например, прочитать вопросы или набрать выбранные ответы».

235 выпускников этого года претендуют на нагрудный знак «Алтын белгi», экзамены они сдают на базе своих школ. Претендентам на знак отличия 2022-2023 учебного года математику предстоит сдавать в следующем году на базе школ НИШ.

Минимальный общий проходной балл в 2022 году составляет 65 для национальных вузов, педагогические специальности – 60, юридические – 75 баллов.

Выпускники смогут выбрать лучший результат ЕНТ для образовательного гранта. В прошлом году наивысший в стране балл – 140 набрал выпускник областного лицея-интерната «Білім-Инновация» для одаренных юношей Данияр Уалиев.