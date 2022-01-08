Более 200 обращений поступило в call-центр палаты предпринимателей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В палате предпринимателей Северо-Казахстанской области действует «горячая линия», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы региональной палаты предпринимателей, «горячую линию» открыли 5-го января в связи со сложной ситуацией в стране и введением режима ЧП. По всем интересующим вопросам можно обратиться по номерам телефонов: 8 (7152) 50-36-00, 50-25-00 и 50-35-87.

Линия работает и в выходные дни. С 9:00 часов утра до 18:30 часов сотрудники региональной палаты предпринимателей консультируют субъектов бизнеса по принятым на период ЧП ограничительным мерам и другим вопросам.

За это время в call-центр региональной палаты поступило более 230 обращений предпринимателей. В основном, вопросы поступают от представителей малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей.

Напомним, в Северо-Казахстанской области до 19 января действует режим чрезвычайного положения. Введен ряд ограничений.

В частности, установлен запрет на реализацию этилового спирта и алкогольной продукции, Ограничена работа развлекательных, увеселительных заведений, кафе, ресторанов, баров. Они могут осуществлять свою деятельность с 10.00 часов до 18.00 часов без права реализации алкогольной продукции.

Приостановлена деятельность придорожных кафе.

Введен запрет на продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ.

Установлен особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров.

Приостановлена деятельность юридических лиц, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.