Более 200 обращений поступило с начала подготовки к выборам - ЦИК РК

18 Ноября 2022, 20:44

18 Ноября 2022, 20:44

Более 200 обращений поступило с начала подготовки к выборам - ЦИК РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Член Центральной избирательной комиссии РК Асылбек Смагулов сообщил, что с момента подготовки к внеочередным выборам Президента РК в Центральную избирательную комиссию поступило 203 обращения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Асылбек Смагулов озвучил статистику рассмотрения обращений, запросов, откликов, предложений и сообщений от физических и юридических лиц, поступивших в ЦИК с 22 сентября по 18 ноября 2022 года.

«Всего поступило 203 обращения: 45 – от юридических лиц, 120 – от физических лиц, 38 – от СМИ. По характеру обращения распределились следующим образом: 111 – разъяснения законодательства и ответы на запросы по организации и проведению выборов, 23 – сведения для СМИ о размере оплаты, условиях и порядке предоставления эфирного времени на телеканалах, графиках для размещения агитационных материалов в период агитации. 15 – от физических лиц по закреплению на избирательных участках по месту проживания и иным вопросам, входящим в компетенцию территориальных избирательных комиссий. 29 – об отзыве персональных данных из списков избирателей, участвующих во внеочередных выборах Президента РК», - заявил Асылбек Смагулов на заседании ЦИК.

Он добавил, что поступило 25 вопросов, которые напрямую не связаны с выборами.

«На 103 обращения даны ответы, 32 - находятся в исполнении, 8 - приняты к сведению. Несмотря на неоднократные разъяснения, что мы отвечаем на обращения только в рамках своих компетенций и полномочий, продолжают поступать обращения с вопросами, которые не относятся к компетенции ЦИК. Таких обращений было 60. Они направлены в другие госорганы», - отметил Асылбек Смагулов.

Ранее Нурлан Абдиров сообщил о выявленных во время предвыборной агитации нарушениях. В ЦИК обратились к казахстанцам в преддверии внеочередных выборов Президента РК и напомнили, что предвыборная агитация в день тишины запрещена.

Предвыборная агитация кандидатов в Президенты Казахстана началась 21 октября в 18:00 и заканчивается в 00:00 дня, предшествующего дню выборов. Внеочередные выборы Президента пройдут в Казахстане 20 ноября.