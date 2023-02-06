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Более 200 новых мест в детских садах откроют в СКО

6 Февраля 2023, 12:30
Более 200 новых мест в детских садах откроют в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году планируют открыть 210 мест в детских садах за счет их расширения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления образования Назир Жашибеков на брифинге региональной службы коммуникаций сообщил, что дети в возрасте от трех до шести лет местами в детсадах полностью обеспечены.

«Ведется работа по увеличению охвата детей раннего возраста дошкольным воспитанием и обучением. В прошлом году открыли 205 новых мест. Это позволило нам обеспечить дошкольным воспитанием 92% детей в возрасте от двух до шести лет. Задача этого года – открыть еще 210 мест за счет расширения действующих учреждений», - сказал Н. Жашибеков.

Он добавил, что во всех детских садах с сентября прошлого года внедрили новую модель развития дошкольного образования и обучения.

«Изменен государственный стандарт и учебная программа по принципу «обучение через игру». В рамках модели дошкольного воспитания и обучения два детских сада нашей области - ясли-сад «Алтын бесік» в Петропавловске и «Мирас» Кызылжарского района - участвуют в пилотных проектах по трансляции передового опыта ведущих детских садов», - проинформировал Н. Жашибеков.


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