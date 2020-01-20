Более 200 нарушений за три дня совершили водители автобусов в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – За три дня проведения оперативно-профилактического мероприятия водителями автобусов Актобе было совершено 239 административных нарушений, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.
Из 239 нарушений 55 водителей были привлечены к административной ответственности за нарушение правил перевозок пассажиров, багажа и грузов, 12 водителей управляли автотранспортом без технического осмотра, кроме того, 56 водителей привлечены за пользование при управлении автобусом телефоном, 17 водителей автобусов превысили скоростной режим. Кроме того, к административной ответственности привлечено 3 должностных лица транспортных компаний.
«В рамках операции проводились внеплановые и плановые проверки, проверка технической исправности транспортных средств при выпуске на линию, в том числе незаконно переоборудованных автобусов, а также автобусов и такси техническое состояние и конструкция которых не соответствует установленным требованиям безопасности дорожного движения. За три дня выявлено 239 административных правонарушений, совершенные водителями автобусов», - сообщил пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.
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