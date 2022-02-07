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Более 200 нарушений при оказании госуслуг выявили в СКО

7 Февраля 2022 20:46
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Более 200 нарушений при оказании госуслуг выявили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области выявили 229 фактов нарушений законодательства о государственных услугах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента по делам государственной службы, в прошлом году ведомство провело 32 контрольных мероприятия, по результатам которых и выявили указанное количество нарушений. При этом более 97% нарушений допустили местные исполнительные органы.

«Количество нарушений в сфере оказания госуслуг сократилось на 66%. Это говорит о профессиональном росте специалистов и системном внутреннем контроле, когда ежедневно проверяются ведомственные информационные системы и службы работают на профилактику нарушений. Однако есть некоторые факты, которые выявляются при рассмотрении обращений», - сказал на заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам оказания государственных услуг заместитель руководителя департамента Жанат Жумабаев.

В качестве примера он привел Кызылжарский район, где заявление местного жителя на получение услуги отклонили. Хотя его следовало всего лишь перенаправить в сельский округ. Только после вмешательства департамента заявителя поставили на очередь для получения земельного участка. Ж. Жумабаев добавил, что за последние два года количество жалоб на оказание госуслуг в этом районе увеличилось в два раза.


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#Северо-Казахстанская область   #Другие государственные органы  
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Автор:

Олеся Жуковень

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