Более 200 нарушений при оказании госуслуг выявили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области выявили 229 фактов нарушений законодательства о государственных услугах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по делам государственной службы, в прошлом году ведомство провело 32 контрольных мероприятия, по результатам которых и выявили указанное количество нарушений. При этом более 97% нарушений допустили местные исполнительные органы.

«Количество нарушений в сфере оказания госуслуг сократилось на 66%. Это говорит о профессиональном росте специалистов и системном внутреннем контроле, когда ежедневно проверяются ведомственные информационные системы и службы работают на профилактику нарушений. Однако есть некоторые факты, которые выявляются при рассмотрении обращений», - сказал на заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам оказания государственных услуг заместитель руководителя департамента Жанат Жумабаев.

В качестве примера он привел Кызылжарский район, где заявление местного жителя на получение услуги отклонили. Хотя его следовало всего лишь перенаправить в сельский округ. Только после вмешательства департамента заявителя поставили на очередь для получения земельного участка. Ж. Жумабаев добавил, что за последние два года количество жалоб на оказание госуслуг в этом районе увеличилось в два раза.