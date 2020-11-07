Более 200 наркоправонарушений выявлено в Карагандинской области за пять месяцев

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинские полицейские подвели итоги республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2020» на территории Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Борьба с наркопреступностью является неотъемлемой частью повседневной работы подразделений полиции. На постоянной основе проводятся различные мероприятия по изобличению и пресечению преступной деятельности лиц, занимающихся изготовлением, перевозкой, сбытом наркотических средств. Одним из актуальных направлений служебной деятельности на сегодняшний день, является борьба с распространением новых видов наркотических средств синтетического происхождения. В этой связи, в период с 1 июня по 30 октября 2020 года на территории республики проводилось широкомасштабное комплексное оперативно-профилактическое мероприятие «Қарасора-2020».

Основными целями и задачами ОПМ являлось эффективное взаимодействие между всеми заинте­ресованными правоохранительными органами и государственными ведомствами в пресечении правонару­шений и преступлений, связанных с наркотиками.

«За период с 1 июня по 30 октября на территории Карагандинской области при проведении ОПМ «Қарасора-2020» сотрудниками полиции выявлено 219 наркоправонарушений. Из преступного оборота изъято более 4 тонн различных наркотических средств, в том числе синтетического происхождения более 7 кг. Например, в августе месяце текущего года в городе Караганде задержан житель одного из южных регионов нашей страны, у которого в салоне автомобиля обнаружено и изъято 23 кг наркотического средства «гашиш», - сообщил заместитель начальника ДП Карагандинской области полковник полиции Абиль Абильдин.

Не остается без внимания и профилактическая работа с учащейся молодежью. В преддверии нового учебного года в рамках общественной инициативы «Здоровое поколение – Здоровая нация!» состоялась онлайн-встреча с родителями учащихся общеобразовательных учебных заведений на тему: «Синтетические наркотики – новая угроза молодому поколению», в котором приняли участие: сотрудник Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Карагандинской области, специалисты ОО «Үміт», Карагандинского областного центра СПИД, Общественного центра психического здоровья и отдела образования города Караганды.

«Для активизации профилактической работы в сети интернет по противодействию распространения наркотиков и их пагубного влияния на здоровье человека, в социальной сети Instagram, создана специальная антинаркотическая страничка «ANTIDRUGKRG», где все желающие могут ознакомиться с деятельностью проекта, получить необходимую консультацию, сообщить о лицах, реализующих наркотические средства»,- резюмировал полковник полиции Абиль Абильдин.

Данная работа проводится на постоянной основе, и является барьером на пути лиц, пытающихся своими незаконными действиями в сфере наркобизнеса нанести вред гражданам и государству.