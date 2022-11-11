Более 200 наркопосевов уничтожают ежегодно в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Итогами оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) «Қарасора-2022» поделились в Министерстве внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для борьбы с наркопреступностью МВД на ежегодной основе проводит операцию «Қарасора». Буквально сегодня руководством Министерства внутренних дел были подведены итоги ОПМ «Қарасора-2022», которая стартовала 1 июня и завершилась 30 октября.

«За период операции по всей республике выявлено 1275 преступлений, в том числе 667 фактов сбыта, 178 незаконного хранения и 245 фактов культивирования. Сотрудниками полиции изъято 9,7 тонны наркотиков, в том числе 2,3 тонны марихуаны, почти 200 кг гашиша, 113 кг синтетических наркотиков, около 7 тонн растения каннабис и свыше 179 тысяч кустов наркосодержащих растений», - сообщил начальник управления департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов на брифинге в СЦК.

Для борьбы с наркопреступностью, по словам спикера, задействуются значительные силы и средства. В отработках по стране участвуют около 1,5 тысячи сотрудников.

«Привлекаются более 250 бойцов специальных подразделений. Используется вертолетная техника, автотранспорт высокой проходимости. Ежегодно изымается от 10 до 15 тонн наркотиков, уничтожаются более 200 наркопосевов и 50 крупных плантаций, многочисленные схроны конопли. Все это свидетельствует о высокой организации данного вида наркобизнеса», - заявил Бахытжан Амирханов.

Ранее сообщалось, что с начала года в Казахстане выявили около 2,5 тысяч наркопреступлений.