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Более 200 млрд тенге выделят в 2023 году на ремонт автодорог

Азамат Сыздыкбаев
8 Апреля 2023, 12:45
Более 200 млрд тенге выделят в 2023 году на ремонт автодорог

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В 2023 году строительно-монтажными работами будет охвачено 329 км дорог по Западно-Казахстанской области, 216 км дорог по Актюбинской области и 51,5 км дорог по Атырауской области. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В результате состояние автомобильных дорог местной сети соответственно будет улучшено с 46 % до 52 % по Западно-Казахстанской области, с 72 % до 74 % по Актюбинской и Атырауской областям. Вопрос выделения дополнительного финансирования будет рассмотрен в установленном порядке при возможном уточнении и (или) формировании республиканского бюджета», - сообщил Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в текущем году на цели развития автомобильных дорог местного значения из республиканского бюджета выделено 209,6 млрд тенге, в т.ч. на строительство и реконструкцию – 62,6 млрд тенге, капитальный и средний ремонт (трансфертами общего характера) – 147 млрд тенге», - написал премьер в своем ответе.

Для Западно-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областей всего предусмотрено 50,2 млрд тенге (Западно-Казахстанская область – 26,8 млрд тенге (из республиканского бюджета – 4,9 млрд тенге, трансферты общего характера – 21,9 млрд тенге), Актюбинская область – 14,8 млрд тенге (из республиканского бюджета – 0,6 млрд тенге, трансферты общего характера – 12,1 млрд тенге, из местного бюджета – 2,1 млрд тенге) и Атырауская область – 8,6 млрд тенге (из республиканского бюджета – 2,8 млрд тенге, трансферты общего характера – 4,3 млрд тенге, из местного бюджета – 1,5 млрд тенге).


Правительство РК   Актюбинская область   Атырауская область   Западно-Казахстанская область   Дороги   Алихан Смаилов  
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