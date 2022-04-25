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Более 200 млрд тенге уже направлено на реализацию Ауыл – Ел бесігі

Автор:  
Серик Сабеков
25 Апреля 2022, 12:05
Более 200 млрд тенге уже направлено на реализацию Ауыл – Ел бесігі

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В села Актюбинской области было привлечено 5,7 млрд тенге инвестиций на реализацию 50 проектов. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на правительственном часе в Мажилисе Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2021 году на реализацию «Ауыл-Ел бесігі» было выделено из республиканского и местного бюджетов 126,3 млрд. тенге. На данные средства было реализовано более 1 тыс. проектов, модернизирована инфраструктура 480 сел», - сказал Алибек Куантыров.

Местными исполнительными органами всех регионов был проведен анализ эффекта привлечения инвестиций в села, охваченных проектом «Ауыл-Ел бесігі».

«В Иртышском районе Павлодарской области проектом было охвачено два села. В результате реализации проекта в села привлечено 2,5 млрд тенге частных инвестиций на реализацию 7 проектов. Мы видим, что на 1 бюджетную тенге приходится 5 тенге привлеченных инвестиций. В селах Кызылжар и Северное – соотношение 1 к 7», - уточнил Алибек Куантыров.

Министр добавил, что в Мартукском районе Актюбинской области, в котором проводились работы по «Ауыл – Ел бесігі», в села Казанка, Саржансай, Жайсан, Сарыжар Мартукского района в 2021 году было привлечено 5,7 млрд тенге инвестиций на реализацию 50 проектов.

Как ранее сообщалось, проекты по модернизации социальных и других объектов будут реализованы в 492 селах Казахстана в этом году.

Инвестпроекты   Мажилис   Экономика   Ауыл – Ел бесігі   Миннацэкономики  
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