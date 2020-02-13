Более 200 млрд тенге получили казахстанские пенсионеры в январе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В январе 2020 года из республиканского бюджета на выплату базовой пенсии было направлено 62,1 млрд тенге, солидарных пенсионных выплат – 138,4 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

«По состоянию на 1 февраля 2020 года численность пенсионеров составляет 2 млн 222,5 тыс. человек. Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 февраля 2020 года составил 90 502 тенге», - сообщили в ведомстве.

Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе. В стаж участия в пенсионной системе включаются как трудовой стаж, выработанный в солидарной системе до 1 января 1998 года, так и после этой даты на основе периодов, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (далее – ОПВ). При этом один месяц уплаты ОПВ учитывается как один месяц стажа в накопительной пенсионной системе.

Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, или вовсе отсутствует, размер базовой пенсии равен 54% от величины прожиточного минимума (прожиточный минимум в 2020 году – 31 183 тенге), далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%.

К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 74% от прожиточного минимума, 30 лет – 94% от прожиточного минимума. При стаже 33 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 100% от прожиточного минимума.

Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты гражданину при достижении пенсионного возраста.

В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту (солидарных) зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.