Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Более 200 млрд тенге планируют выделить на модернизацию сельского здравоохранения
15 Июля 2022 15:08

Более 200 млрд тенге планируют выделить на модернизацию сельского здравоохранения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК-министр финансов РК Ерулан Жамаубаев озвучил работу ведомства касательно реализации нацпроектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для решения дефицита ученических мест в рамках нацпроекта «Комфортная школа» планируется строительство 588 полнокомплектных школ с 2023 по 2025 год. Расчет стоимости объектов строительства определен согласно новому техническому заданию и расходам на одно ученическое место», - сказал Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

Что касается нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения», то здесь, по словам главы ведомства, предварительная потребность на его реализацию составляет около 215 млрд тенге.

«При этом объем расходов на реализацию данных мероприятий будет дополнительно проработан в рамках формирования трансфертов общего характера и республиканского бюджета на 2023-2025 годы. Кроме того, поручение Главы государства по совершенствованию налогово-бюджетной политики будет реализовываться совместно с Министерством национальной экономики и Агентством по стратегическому планированию и реформам», - добавил Ерлан Жамаубаев.

Новости по теме
Резкого роста абортов в Казахстане не наблюдается - Минздрав
Почему  Алматы перешел в «зеленую» зону, пояснила Ажар Гиният
Когда в Казахстане ожидается пик заболеваемости  КВИ
Автор:
Корреспондент

facebook.com

instagram.com
Читайте также
Тремя вакцинами от коронавируса можно привиться в Казахстане
Глава Минздрава объяснила причину продления срока использования вакцины Pfizer
Рост младенческой смертности связан с состоянием здоровья матерей - глава Минздрава РК
На борьбу с КВИ заложили 100 млрд тенге в этом году в РК
Резкого роста абортов в Казахстане не наблюдается - Минздрав
Будет ли Казахстан закрывать границы в связи с увеличением заболеваемости КВИ
Почему  Алматы перешел в «зеленую» зону, пояснила Ажар Гиният
Когда в Казахстане ожидается пик заболеваемости  КВИ
Популярное
1 Расследуются 16 уголовных дел по созданию и руководству ОПГ – МВД РК
2 Нарушения по оказанию медуслуг выявили в Карагандинской области
3 Рейдерскую группу по захвату известных бизнес-структур задержали в Алматы
4 Коронавирусом в Алматы болеют больше всего дети - врач
5 Коронавирусом заболели 1257 человек в Казахстане

Лента новостей

Архив