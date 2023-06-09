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Более 200 млрд тенге планируют направить на модернизацию сельского здравоохранения в РК

Автор:  
Серик Сабеков
9 Июня 2023, 16:11
Более 200 млрд тенге планируют направить на модернизацию сельского здравоохранения в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Как планируют решать вопрос с обеспечением объектов сельского здравоохранения медицинскими кадрами, рассказал вице-министр здравоохранения РК Жандос Буркитбаев на расширенном заседании комитета по социально-культурному развитию Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данной задаче планируется подготовка 1100 медицинских работников для объектов сельского здравоохранения: в 2023 году – 600 человек, в 2024 году – 500 человек», - сказал Жандос Буркитбаев.

По его словам, прогнозные расходы на реализацию нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» по предварительным расчетам составили 217,6 млрд тенге.

В ведомстве уточнили, что из них в 2023 году – 99,5 млрд тенге; в 2024 году – 98 млрд тенге; в 2025 году – 20,1 млрд тенге. Данная сумма была зарезервирована Министерством финансов на 2023-2025 годы.

Ранее сообщалось, что число объектов в рамках нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» оптимизировано.


Минздрав РК   Здравоохранение  
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