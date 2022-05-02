Более 200 млн тенге сэкономили в сфере госзакупок в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Итоги комплексного внешнего анализа деятельности различных учреждений озвучили в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам комплексного внешнего анализа в инспекцию транспортного контроля Жамбылской области внесено 21 представление, - сообщил руководитель управления превенции регионального департамента Агентства по противодействию коррупции Даурен Омаров. - Это связано с тем, что организационно-управленческая деятельность данного органа осуществляется не на должном уровне. В отношении 12 сотрудников ведется служебное расследование по фактам дисциплинарного проступка. Сейчас проводится аналогичный внешний анализ деятельности АО «СПК-Тараз», а также областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог».

По словам спикера, с начала года проведено 6 антикоррупционных мониторингов. Риски коррупции имеются в сфере подушевого нормативного финансирования детских видов спорта и творчества, дорожного строительства, миграционной службы, государственных закупок.

«Что касается сферы нормативного финансирования детского спорта и творчества, то проведенный мониторинг показал, что нормативно-правовые акты в данной сфере не урегулированы. В этом году на реализацию государственного спортивного и творческого заказа в регионе направлено 500 млн тенге. Однако из-за отсутствия контроля и ограничений количество заявок увеличилось, и выделяемая сумма должна составить уже 3,3 млрд тенге», - сказал Даурен Омаров.

Управление превенции регионального департамента Агентства по противодействию коррупции ежедневно проводит мониторинг государственных закупок через «единое окно закупок».

«На основании предложений планы госзакупок госорганов были пересмотрены, а сэкономленная сумма бюджетных средств составила 237 млн тенге. Составлено 12 протоколов об административных правонарушениях и наложено штрафов на сумму более 4,1 млн тенге», - проинформировал Д. Омаров.