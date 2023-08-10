Более 200 мероприятий пройдет в День Абая в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В День рождения основоположника казахской письменной литературы, поэта, просветителя и композитора Абая Кунанбаева в Акмолинской области пройдут более 200 различных мероприятий. Подробности сообщили в пресс-службе управления культуры региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В праздничную дату учреждениями культуры в Центральном парке, ТРЦ «РИО», на Центральном рынке города Кокшетау прозвучит радиогазета, посвященная Дню Абая, на лед-экранах будут транслироваться видеоролики. Кроме этого, учреждениями культуры будет организован челлендж «Слова назидания Абая».

В ДК «Кокшетау» будет представлена посвященная творчеству поэта концертная программа «Абай – дана, Абай – дара қазақта!».

«Для приобщения к поэтическому наследию поэта, пропаганде поэзии и творчества Абая Кунанбаева Городская информационная библиотечная система города Кокшетау среди посетителей библиотеки проведет марафон чтения Слов назидания Абая «Асыл сөзді іздесең ...», информационное досье «Абай – қазақтың рухани көсемі», литературную выставку «Ұлылардың ұлысы – Абай». А в кафе «Абай» города Кокшетау в 18.00 состоится литературно-музыкальный вечер «Абай – дана, Абай – дара». Во время мероприятия известные поэты, солисты и музыканты области исполнят стихи и песни из творчества великого поэта», - поделились в ведомстве.

Также в Центральном парке пройдет выставка «Ұлы халықтың – Ұлы Абайы», организованная акмолинской областной универсальной научной библиотекой имени М. Жумабаева и Музеем литературы и искусства.

В этот день видеоролики о жизни и творчестве Абая Кунанбаева появятся на страницах социальных сетей областных учреждений культуры, а в районных централизованных библиотечных системах ко Дню Абая будут организованы литературно-музыкальные вечера, круглые столы, вечера поэзии и книжные выставки.