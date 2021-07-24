Более 200 медалей завоевали казахстанские ученики на международных олимпиадах с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал об успехах нашей страны на соревнованиях мирового уровня - Международных олимпиадах по математике и биологии. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу министра в сети Facebook.

«Сейчас внимание всего мира, в том числе и казахстанцев, приковано к Олимпийским играм в Токио.

Мы все болеем за сборную Казахстана.

В то же время я бы хотел поделиться таким же важным успехом нашей страны на других соревнованиях мирового уровня – Международных олимпиадах по математике и биологии.

На олимпиаде по математике наши школьники завоевали 6 медалей, среди которых одна золотая, 3 серебряных и 2 бронзовые.

Казахстан на мировом уровне представляли шесть учащихся из Нур-Султана, Алматы, Караганды и Атырау.

Обладателем золотой медали стал Мырзатай Айбек, серебряных – Дуйсенбеков Данат, Сатубалдин Таир, Сам Фетуллах, бронзовых – Олжабаев Асылбек и Баймурзин Рахим.

На олимпиаде по биологии честь страны защищали 4 школьника из Нур-Султана, Алматы, Усть-Каменогорска и Актобе. Они принесли в копилку сборной 1 серебряную и 2 бронзовые медали, а также 1 почетную грамоту.

Серебро завоевал Темирбеков Ерасыл, бронзу – Батыржанов Ернар и Ерназаров Бакдаулет, почетную грамоту – Абдуали Гульдана.

Поздравляю призеров олимпиады, их родителей, учителей и тренеров с победами!

Уважаемые школьники!

В первую очередь, это результат вашего труда и стараний.

Вы достойно защитили честь нашей республики, состязаясь в интеллектуальном конкурсе со сверстниками из более чем ста стран мира. Желаю вам дальнейших побед и достижений!

Со своей стороны, отмечу, что мы продолжим работу по созданию условий для того, чтобы вы и дальше могли заявлять о себе на международном уровне.

Добавлю, что с начала этого года наши ученики завоевали более 200 медалей на международных олимпиадах, демонстрируя высокий уровень своих знаний», - написал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.