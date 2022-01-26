Более 200 килограммов наркотиков за год изъяли в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Более 200 килограммов наркотиков за год изъяли полицейские Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Управление по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области подвели итоги за 2021 год.

За прошедший год было выявлено 309 правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. За этот период зарегистрировано 151 наркопреступление. Это больше почти на 47%, чем в 2020 году. Общий вес изъятых наркотиков в прошлом году составил почти 300 килограмм.

«Сотрудники полиции в 2021 году провели несколько успешных операций по выявлению наркопреступников. В ходе оперативно-профилактического мероприятия операции «Рефлекс-2021» полицейскими области задержаны 11 членов преступной группы, причастных к поставкам оптовых партий марихуаны из Жамбылской области на территорию Костанайской области. Общий вес наркотических средств, изъятых за время операции составил 193 килограмма», – сказал начальник УПН ДП Костанайской области Асылбек Альмагамбетов Также в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в марте 2022 года задержали восемь участников преступной группы, у которых изъято более шести килограммов гашиша и свыше 700 граммов марихуаны.

В прошлом году с помощью служебно-розыскной собаки выявлено 53 уголовных наркоправонарушения, зарегистрировано 15 фактов хранения наркотических средств. Подразделениями ДП области зарегистрировано 96 преступлений, связанных со сбытом наркотических средств. За наркоправонарушения к уголовной ответственности привлечено 191 лиц. Полицейскими ликвидировано 42 точки сбыта наркотиков. Стражи порядка пресекли каналы поступления наркотических средств на территорию Костанайской области. Совместно с пограничной службой выявлено 42 факта контрабанды наркотических средств. На границе были задержаны 42 подозреваемых.

«Кроме того, на территории Костанайской области с 1 июня по 31 октября 2021 года проведена оперативно-профилактическая операция «Қарасора-2021». За это время в регионе зарегистрировано 156 уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: 53 факта сбыта, 7 фактов хранения, 21 фактов контрабанды, 72 факта по ст. 296 ч.1-3. Из незаконного оборота изъято более 92 килограммов различных наркотиков», – продолжил Асылбек Альмагамбетов.

В области с 4 октября по 30 ноября проведена антинаркотическая операция «Рефлекс-2021», направленная на противодействие распространению новых психоактивных веществ и других синтетических наркотиков. За время проведения операции всего зарегистрировано 54 наркоправонарушения, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе 28–наркопроступков, 18 фактов сбыта, пресечено 8 фактов контрабанды наркотических средств. В отношении лиц, причастных к незаконному обороту психотропных веществ и их аналогов, зарегистрировано девять правонарушений, в том числе четыре сбыта, два факта хранения в особо крупном размере и три проступка. Из незаконного оборота изъято 230, 702 грамма синтетических психотропных веществ и их аналогов.