Более 200 кг наркотиков уничтожили в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — На территории департамента полиции Костанайской области прошла акция по уничтожению наркотических средств, изъятых из незаконного оборота. В присутствии специальной комиссии полицейские сожгли более 200 килограммов наркотиков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По словам старшего оперуполномоченного управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Айгуль Ерадиловой, данные наркотические средства являются вещественными доказательствами по уголовным делам.

В акции приняли также участие более 40 волонтёров Костанайского высшего политехнического колледжа.

«Это наша не первая совместная акция, где мы принимаем участие. Нам небезразлична проблема наркомании, с этим злом мы должны бороться сообща», - считает волонтёр Артур Шихшабеков.

Такой акцией стражи порядка хотят акцентировать внимание на антинаркотической пропаганде среди населения, недопущению вторичного оборота наркотиков.