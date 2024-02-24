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    15:33, 24 Февраль 2024 | GMT +6

    Более 200 кг наркотиков уничтожили в Карагандинской области

    Более 200 кг наркотиков уничтожили в Карагандинской области
    Фото: Polisia.kz

    Более 200 кг наркотических средств, изъятых у наркодиллеров, уничтожили в Карагандинской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудники управления по противодействию наркопреступности и полка патрульной полиции УП города Караганды на автодороге Алматы-Екатеринбург по подозрению в перевозке и хранении наркотических средств в особо крупном размере остановили легковой автомобиль под управлением 37-летнего водителя, в салоне также находился 40-летний пассажир. Во время осмотра транспортного средства полицейские изъяли пакет с порошковидным веществом и 11 пакетов с веществом растительного происхождения. Согласно заключению эксперта, данные вещества являются гашишем (общий вес 100 кг) и марихуаной (общий вес 125 кг).

    Началось досудебное расследование по факту незаконного хранения, перевозки в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста.

    После отбора образцов изъятые наркотические средства были сожжены.

    Теги:
    Наркотики Регионы Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Криминал Карагандинская область Видео
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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