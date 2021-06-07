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    17:08, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    Более 200 казахстанских школьников завоевали медали на международных олимпиадах

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О достижениях казахстанских школьников на республиканских и международных олимпиадах рассказала вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Олимпиады проводятся как на республиканском уровне, так и на международном. Если говорить о международных олимпиадах, то по ним в этом году предусмотрено 21 мероприятие, из которых пять на сегодняшний день состоялись. В них участвовало более 500 казахстанских школьников, из которых 210 наших учащихся вернулись с призовыми местами – золотыми, серебряными и бронзовыми медалями», - сказала Шолпан Каринова на брифинге в СЦК.

    Отдельно вице-министр остановилась на олимпиадах республиканского масштаба.

    «Что касается республиканской олимпиады, это самая большая предметная олимпиада, которая проводится по всем общеобразовательным предметам. Она у нас завершена, на последнем этапе участвовало 1582 участника. Она состоялась в режиме оффлайн», - сообщила она.

    «В этом году из-за эпидситуации олимпиада проводилась отдельно в каждой области, республиканским центром «Дарын» была организована соответствующая работа. По результатам этого соревнования 685 учеников имеют призовые места», - заключила Ш. Каринова.

    Ранее вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова рассказала о механизме проведения школьных олимпиад, а также прокомментировала проведение платных олимпиад частными организациями.

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