Более 200 иностранцев-нарушителей выявили в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане за четыре дня проведения ОПМ «Мигрант» к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства привлечено 246 иностранцев, из них 26 выдворены за пределы РК, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В ведомстве сообщили, что за осуществление трудовой деятельности иностранцем без разрешения уполномоченного органа к административной ответственности привлечен 21 работодатель. Так, полицейские выявили факт незаконного привлечения к работе граждан Таджикистана. За указанное нарушение физическое лицо оштрафовали на 30 МРП по части 1 статьи 519 КРКоАП, а иностранцев выдворили (часть 5 статьи 517 КоАП).

«За несвоевременное уведомление органов полиции о пребывании иностранных граждан 173 гражданина Казахстана привлечены к административной ответственности (статья 518 КРКобАП). Согласно пункту 4 статьи 6 Закона «О миграции населения», принимающие лица обязаны проинформировать органы внутренних дел о пребывающих у них иммигрантах в течение трех рабочих дней со дня их прибытия», - рассказал начальник управления миграционной службы департамента полиции ВКО Ербол Бекпаев.

Отметим, что зафиксировано 2 факта организации незаконной миграции. При этом криминальная полиция задержала 11 преступников, граждан РК, находящихся в розыске. В рамках ОПМ урегулирован правовой статус 257 иностранцев.

В полиции напомнили, что иностранцам, у которых сроки разрешенного пребывания истекли, необходимо обратиться в миграционную службу по месту проживания и урегулировать свой правовой статус.

Фото: пресс-служба ДП ВКО