Более 200 га леса обработали от непарного шелкопряда в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области обработали леса от непарного шелкопряда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году вредитель оккупировал 228 гектаров леса. Очаги зафиксировали в трех районах области: в Аккайынском, Мамлютском и Кызылжарском.

Главный специалист отдела управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кайрола Байтенизов говорит, что работы начали в первых числах июля. Все запланированную площадь уже обработали и сейчас наблюдают за лесами.

«Работу проводило РГП «Фитосанитария» наземным способом с применением препарата «Геркулес» и «Ақ көбелег». Он безопасен для людей, теплокровных животных, птиц, пчел и полезной энтомофауны», - рассказал К.Байтенизов.

Непарный шелкопряд весьма прожорлив. Объедает листву настолько, что дерево может погибнуть. Сотрудники лесхозов совместно со специалистами управления проводят лесопатологического обследование. При обнаружении очагов их вновь обработают.

Средства на уничтожение карантинного вредителя выделяют из республиканского бюджета.

По информации К. Байтенизова, с каждым годом площадь поражения непарным шелкопрядом в регионе снижается. В 2015 году очаги карантинного вредителя составляли более 300 тысяч гектаров, в 2018-ом сократились до 228 гектаров.