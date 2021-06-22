Более 200 фактов наркоправонарушений зарегистрировано в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В Костанайской области в текущем году отмечается положительная динамика по выявлению и пресечению наркоправонарушений. Об этом сообщил в ходе совещания в областном акимате заместитель начальника департамента полиции Костанайской области Кайрат Дюсембеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года зарегистрировано 213 фактов, рост составил 56,6%, более чем в два раза. Всего же общий вес изъятых наркотиков составил более 90 килограмм, что составляет на черном рынке около 55 млн тенге», – проинформировал К. Дюсембеков.

Также, за наркоправонарушения к уголовной ответственности привлечено 81 лицо, в том числе 38 за наркопреступления и 43 за наркопроступки.

«В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции установлены участники организованной преступной группы, состоящие из 8 человек, занимавшиеся поставкой и реализацией крупными партиями наркотических средств «гашиш» и «марихуана» из южных регионов страны на территорию Костанайской области. В марте месяце проведено задержание всех участников организованной преступной группы в Костанайской, Жамбылской областей и г. Нур-Султан, у которых изъяты наркотические средства общим весом около 8 кг. Все подозреваемые лица задержаны, находятся под стражей», – отметил замначальника ДП области.

По словам К. Дюсембекова, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в разных районах области осуществлено также задержание лиц, у которых изъяты наркотики общим весом более 85 килограммов.

«В части выявления и пресечения преступной деятельности лиц, причастных к распространению новых психоактивных веществ и других наркотиков синтетического происхождения с использованием сети Интернет и других платежных систем, Департаментом полиции осуществляется ежедневный мониторинг Интернет-ресурсов. В настоящее время заблокировано более 50 интернет-сайтов, – сообщил К. Дюсембеков. – Кроме того, проводится работа по профилактика наркомании, в том числе среди молодежи, а также пропаганда здорового образа жизни».

В настоящее время, как отметил заместитель начальника департамента полиции области, отмечается снижение общего количества наркозависимых лиц состоящих на учете в областном наркологическом диспансере с 1915 человек в 2020 году, до 1789 человек в текущем году.