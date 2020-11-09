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Более 200 единиц спецтехники подготовили  для зимней уборки Кокшетау

9 Ноября 2020 11:56
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Более 200 единиц спецтехники подготовили  для зимней уборки Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Коммунальная техника Кокшетау готова к зимней уборке улиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики Акмолинской области.

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Отделом жилищно-коммунального хозяйства города Кокшетау произведен смотр готовности техники к зимнему содержанию дорог и улиц. Специалисты осмотрели весь имеющийся транспорт и запас необходимого инертного материала на 4 коммунальных предприятиях областного центра.

Чисткой и содержанием улиц в зимний период будут заниматься два предприятия – ТОО «Зерен плюс» и «Кокше-тазалык».

«Отделом ЖКХ города заключен договор между двумя предприятиями, где определены все улицы, участки, график, режим выхода специальной техники во время выпадения осадков. По двум предприятиям более 80 единиц специальной техники – снего- и фронтальные погрузчики, автогрейдера, самосвалы и разные виды навесного оборудования. При обильном выпадении снега они будут дополнительно арендовать спецтехнику», – проинформировал заместитель акима Кокшетау Ербол Толеуов.

К слову, у обслуживающих организации имеется все необходимое, чтобы справится с очисткой и обработкой дорог и тротуаров в зимнее время. Планируется использовать многофункциональные коммунальные машины со щеткой, комбинированные дорожные машины, предназначенные для подсыпки, уборки и подметания снега с проезжей части, трактора для уборки тротуаров. Подрядчики в приобрели 800 тонн песко-соляной смеси.

Также подготовлена к зиме и спецтехника ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» и «Кокшетау Су Арнасы», в арсенале которых 108 единиц специализированой техники, прошедшая полную подготовку к эскплуатации.

Минусовая температура и снег ожидаются в Акмолинской области на этой неделе.


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#Акмолинская область   #Транспорт  
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