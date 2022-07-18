18 Июля 2022 15:52

Более 200 единиц оружия добровольно сдали казахстанцы в полицию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О результатах разъяснительной работы на тему запрета хранения оружия сообщил заместитель начальника Следственного департамента МВД РК Мухтар Кожаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В результате проводимой разъяснительной работы количество добровольно сданного гражданами оружия достигло уже 212 единиц. Ни один из них не привлечен к уголовной либо другой ответственности», - сказал Мухтар Кожаев на брифинге в СЦК.

К сожалению, по его словам, в незаконном обороте все еще остается большое количество похищенного оружия.

Спикер заверил, что органы внутренних дел продолжают работу по обеспечению законности и правопорядка в стране.

«Прилагаются все усилия к обеспечению возмещения ущерба гражданам, пострадавшим в ходе январских событий. Еще раз призываем добросовестных граждан сообщать в органы внутренних дел о любой информации касательно январских событий, а также в случае обнаружения оружия – к добровольной его сдаче», - добавил представитель МВД.









Фото: www.kirovsk.by