Более 200 дворов и общественных пространств благоустроят в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил о том, что в этом году в столице значительно увеличится количество благоустроенных дворов и общественных пространств, передает МИА «Казинформ».

«Благоустроенные общественные пространства дают возможность не только с пользой для здоровья провести досуг на свежем воздухе, но и реализовать, раскрыть потенциал нашей молодежи. Так как на открытых пространствах мы также устанавливаем сцены и площадки для проведения творческих вечеров.

В текущем году также значительно увеличим количество новых благоустроенных дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары). Планируем благоустроить еще свыше 200 территорий, которые непременно станут точками притяжений.

Во время пешего обхода посетил ряд общественных пространств. Это: улица выходного дня «Demalys Promenade» (по ул. А. Мамбетова), пешеходный бульвар «Театральный», который берет свое начало от Дворца «Жастар» до музыкального «Театра юного зрителя», арбат (городской парк). Таким образом, благоустройство «улицы выходного дня» и бульвара «Театральный» позволило создать целый микрорайон для комфортного времяпровождения горожан в исторической части города, стимулировать пешеходную активность и связать маршрут с городской набережной.

Будем и дальше создавать такие центры притяжения. К примеру, еще одно общественное пространство планируем разбить по ул. Желтоксана – Сейфуллина, Бейбитшилик и Омарова, возле поликлиники № 1. Также благоустроим бесхозный парк «Жеруйык-2» (пересечение ул. Б. Момышулы и Толебаева), который станет точкой притяжения: там будут игровые зоны, волейбольная и баскетбольная площадки, ворк-аут зона, прогулочная инфраструктура, зоны отдыха и др.

По поручению Главы государства в рамках мастер-плана «Нур-Султан – комфортный город» дворы и общественные пространства будем благоустраивать во всех районах, в том числе в жилых массивах города. Таким образом, в текущем году также значительно сократится количество заброшенных участков и пустырей. В прошлые годы мы благоустроили свыше 500 дворов и общественных пространств. С приоритетом на развитие массового спорта.

Общественные пространства становятся центрами притяжения, где время проводят как дети, так и молодежь, старшее поколение. Всю эту работу мы делаем для наших горожан. Поэтому призываю всех бережно относиться к общему имуществу», - написал аким столицы.



