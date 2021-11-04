Более 200 ДТП за два дня произошло в Нур-Султане из-за гололеда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с похолоданием и выпадением осадков на территории столицы отмечается резкий рост аварийности. Только за прошедшие двое суток зарегистрировано 217 дорожно-транспортных происшествий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

«2 ноября 23-летний водитель, управляя автомашиной по улице Сейфуллина, не справившись с рулевым управлением в условиях гололеда, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с маршрутным автобусом и с автомашиной, которые следовали в прямом встречном направлении.

После столкновения последнюю автомашину откинуло на другую автомашину, следующую позади в попутном направлении. В результате пострадали люди», - проинформировали в пресс-службе ведомства.

Нередки случаи, когда участники ДТП уезжают с места происшествия, не сообщая в полицию о случившемся. С начала года в столице зарегистрировано около 3 000 ДТП, где водители скрылись с мест происшествий.

Напоминаем, что за оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 50 МРП либо лишение права управления транспортными средствами на один год.





За те же действия, совершенные лицом, лишенным права управления транспортным средством, предусмотрен административный арест на 30 суток либо штраф в размере 100 МРП.

Сотрудниками полиции с начала года пресечено более 130 тысяч нарушений ПДД. За управление транспортом в нетрезвом состоянии задержано 1160 водителей. Пресечено более 1400 фактов создания аварийных ситуаций. Оштрафовано 16 590 пешеходов.

Департамент полиции столицы рекомендует быть предельно внимательными на дорогах, учитывать влияние погодных условий, снижение видимости при осадках, изменение сцепных качеств дорожного полотна в условиях гололеда.