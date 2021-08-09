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Более 200 ДТП совершили водители автобусов – МВД

9 Августа 2021 12:01
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Более 200 ДТП совершили водители автобусов – МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О важности соответствующего технического состояния автотранспорта напомнил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Следующий фактор, определяющий уровень безопасности на дорогах – это техническое состояние автотранспорта. Сейчас каждый третий автобус в стране эксплуатируются уже свыше двадцати лет. По вине водителей автобусов допущено 228 ДТП, в которых 16 человек погибли и 299 получили ранения. Большая часть старых автобусов находится во владении физических лиц», - сказал Серик Тусупов на брифинге в МВД.

По его словам, ежегодно сотрудники полиции выявляют порядка 500-700 фактов эксплуатации переоборудованных автобусов, используемых для нерегулярных перевозок, что также создает определенные риски в сфере автомобильных перевозок.

«С начало года выявлено 55 тысяч фактов управления технически неисправным или незаконно переоборудованным автотранспортом, что на 20% больше в сравнении с прошлым годом», - заключил С. Тусупов.



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#ДТП   #Статистика   #Транспорт   #МВД РК  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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