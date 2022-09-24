Более 200 человек заразились острыми кишечными инфекциями в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года выявили 203 человека с острыми кишечными инфекциями. Из них 40% - дети до 14 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, среди подростков зарегистрировали всего один случай. По сравнению с прошлым годом заболеваемость острыми кишечными инфекциями в регионе снизилась на 10%.

«Наибольший подъем заболеваемости наблюдается в летне-осенний период, что связано с массовыми выездами на дачи, употреблением овощей и фруктов, расширением уличной торговли скоропортящимися продуктами, купанием в открытых водоемах. Возбудители острых кишечных инфекций могут находиться на поверхностях различных предметов, овощах, ягодах, фруктах. Основными проявлениями заболевания, на которые следует обращать внимание, являются слабость, вялость, плохой аппетит, диарея, рвота, боли в животе, повышение температуры и появление озноба», - проинформировала руководитель отдела контроля и надзора за объектами образования и воспитания Гульнара Сеитова.

Источником заражения является человек – больной или бактерионоситель, то есть практически здоровый человек, в организме которого находятся возбудители кишечных инфекций. Восприимчивость к ним довольно высокая. Особенно подвержены заражению дети.

«Опасность заражения кишечными инфекциями представляют продукты, употребляемые в холодном виде, без тепловой обработки. Микробы в такой пище не только хорошо сохраняются, но и размножаются. В этом плане большую опасность представляют собой кремово-кондитерские изделия, салаты, молоко, масло. Одним из факторов заражения и распространения кишечных инфекций является вода. Опасность заражения кишечными инфекциями представляет употребление для питья, мытья посуды, рук, овощей и фруктов воды открытых водоемов, талой», - добавила Гульнара Сеитова.

Санитарный врач отметила, что несвоевременное обращение за медицинской помощью может отрицательно сказаться на здоровье и привести к заражению окружающих.



