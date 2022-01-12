Более 200 человек задержано в Нур-Султане с начала введения режима ЧП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В пресс-службе комендатуры столицы отметили, что на сегодняшний день в городе наблюдается стабильная ситуация. По словам коменданта Нур-Султана Ержана Саденова, по периметру города работают шесть блокпостов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ситуация в столице стабильная. За сутки в городе совершено восемь преступлений. Зарегистрировано 83 дорожно-транспортных происшествия, в результате пострадали двое. Выявлено 464 административных правонарушения, среди которых 183 нарушения правил проживания, 36 фактов распития спиртных напитков в общественных местах и 18 фактов нарушений в области миграции населения», - отметил комендант столицы.

По периметру города круглосуточно работают 6 блокпостов.

По словам Ержана Саденова, с начала введения режима чрезвычайного положения более 200 человек было задержано. Из них были привлечены к административному аресту 28 лиц.

Ранее сообщалось, что криминального авторитета Дикого Армана арестовали на два месяца. По данным МВД, преступники в ходе задержания попытались оказать сопротивление. При задержании у подозреваемых было изъято четыре полуавтоматических пистолета разных марок и калибров, боекомплекты к ним, холодное оружие и бронированный автомобиль.