Более 200 человек заболели коронавирусом в Нур-Султане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач города Нур-Султан Сархат Бейсенова рассказала об эпидемиологической ситуации в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В столице благодаря проводимым мероприятиям темпы снижения заболеваемости растут, число ежедневно выявляемых зараженных коронавирусом постепенно снижается. В среднем наблюдается снижение от 10 % до 19 % от недели к неделе, но при этом регистрация остается на высоком уровне, что свидетельствует о продолжающейся неблагополучной эпидемиологической ситуации CОVІD-19, и город продолжает находится в «красной зоне», - сказала Сархат Бейсенова на брифинге в акимате.

По ее словам, в день регистрируется от 70 до 222 случаев коронавирусной инфекции.

«С начала текущего года число заболевших по городу превысило 38 тысяч, с начала пандемии зарегистрировано 57 390 случаев. За неделю зарегистрировано 1263 случая COVID-19, показатель заболеваемости ниже предыдущей недели на 18 %, интенсивный показатель на 100 тыс. населения составил – 106,3. Репродуктивное число – 0,87», - отметила спикер.

«За сутки зарегистрировано 222 случая. В настоящее время в городе активных очагов инфекции - 1573, из них: домашних – 1212, среди организованных – 361. Под медицинским наблюдением находится 3233 контактных лиц», - заключила С. Бейсенова.