Более 200 человек тушат пожар в горной местности ВКО

АБАЙСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - В Абайском районе Восточно-Казахстанской области продолжается тушение горения сухой травы. Пожар разгорелся 24 сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуация МВД РК.

Как сообщил официальный представитель КЧС Нурсултан Нурахметов, 27 сентября в целях мониторинга обстановки произведен облет места пожара и по его результатам установлено, что пожар происходит в горной, скалистой, труднодоступной местности.

«Угрозы населенным пунктам нет. В ликвидации пожара задействованы силы и средства ДЧС области, воинской части Национальной гвардии, местных исполнительных органов в количестве 242 человека и 29 единиц техники», – добавили в ведомстве.

Пожар локализован в 12:35 на площади 3500 га.