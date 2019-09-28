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Более 200 человек тушат пожар в горной местности ВКО

28 Сентября 2019 12:28
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Более 200 человек тушат пожар в горной местности ВКО

АБАЙСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - В Абайском районе Восточно-Казахстанской области продолжается тушение горения сухой травы. Пожар разгорелся 24 сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуация МВД РК.

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Как сообщил официальный представитель КЧС Нурсултан Нурахметов, 27 сентября в целях мониторинга обстановки произведен облет места пожара и по его результатам установлено, что пожар происходит в горной, скалистой, труднодоступной местности.

«Угрозы населенным пунктам нет. В ликвидации пожара задействованы силы и средства ДЧС области, воинской части Национальной гвардии, местных исполнительных органов в количестве 242 человека и 29 единиц техники», – добавили в ведомстве.

Пожар локализован в 12:35 на площади 3500 га.
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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия, Другие государственные органы,
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Багдат Хасенова

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Багдат Хасенова
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