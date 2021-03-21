Более 200 человек спасли на дорогах в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – 19 марта и в ночь на 20 марта спасательные работы проводились на автодорогах Улытауского, Шетского, Абайского, Жанааркинского и Актогайского районов Карагандинской области. Спасатели совместно с полицейскими эвакуировали более 200 человек из заснеженных трасс и доставили в пункты обогрева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Улытауском районе на автодороге «Жезказган-Петропавловск» из застрявших в снежном заносе трех легковых автомобилей спасено 10 человек, в том числе 2 детей. Люди были доставлены в село Улытау.

В Шетском районе спасательные работы проводились на автодороге «Кызылорда - Павлодар» вблизи населенных пунктов Батык и Акой. Силами ДЧС из снежных заносов на очищенный участок дороги отбуксировано 20 легковых автомобилей, в которых находилось 60 человек. Кроме того, из остановившихся в снежных заносах автомашин спасено 68 человек, в том числе 15 детей. Спасенные были доставлены в с.Акой и Красная поляна.

В Абайском районе на автодороге «Кызылорда - Павлодар» вблизи п.Южный силами подразделений ДЧС на очищенный участок дороги отбуксировано 5 легковых автомобилей, остановившихся в снежных заносах. Спасено 25 человек.

В Актогайском районе на автодороге «Балхаш-Акой» в 15 км от с.Жаланаш силами ДЧС, местных исполнительных органов и полиции на очищенный участок дороги отбуксировано 10 легковых автомобилей и 1 автобус. Всего спасено 50 человек.

В Жанааркинском районе на автодороге «Жанаарка-Каражал» силами ДЧС из застрявшей в снежном заносе автомобиля спасены 3 человека, которые были доставлены в п.Жанаарка.

Спасенные в медицинской помощи не нуждались.

С 19:15 часов 19.03.2021г. остается закрытым для всех видов автотранспорта участок автодорога «Кызылорда - Павлодар» (748-906км, п.Жанаарка – п.Топар).

Департамент по ЧС Карагандинской области настоятельно рекомендует воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов и пеших походов на дальние расстояния, особенно в ночь и при ухудшении погоды. Одеваться соответственно изменениям погоды.

Водителям рекомендуется следить за информацией о закрытии или ограничении движения на автодорогах.

При закрытии движения просьба не создавать скопления транспортных средств на автодорогах в местах закрытия.

О фактах происшествий и ЧС нужно звонить по телефонам: 112 или 8 (7212) 43-36-36, 43-37-37.