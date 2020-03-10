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Более 200 человек спасли из снежных заносов в СКО

10 Марта 2020 17:07
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Более 200 человек спасли из снежных заносов в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на прошлой неделе зафиксировали пять снежных заторов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На брифинге руководитель управления кризисных ситуаций Рустем Жумагалиев рассказал, что за минувшую неделю в регионе зарегистрировали 28 происшествий. В том числе пять снежных заторов на трассах.


«Из снежных заносов спасли 203 человека. Отбуксировали 76 легковых и четыре грузовых автомобиля. При этом, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий, вводились ограничения на четырех республиканских участках, и были закрыты все областные дороги», - отметил Р. Жумагалиев.

Непогода не позволила машине скорой помощи проехать к больному в село Целинное Тимирязевского района.


«Там отсутствует дорога к подъезду к населенному пункту. На высокопроходимой технике доставили медицинского работника для оказания помощи больному мужчине. Сельчанина после осмотра госпитализировали на нашей технике в районную больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает», - рассказал Р. Жумагалиев.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Происшествия, Другие государственные органы,
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Автор:

Олеся Жуковень

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