Более 200 человек спасли из снежных заносов в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на прошлой неделе зафиксировали пять снежных заторов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На брифинге руководитель управления кризисных ситуаций Рустем Жумагалиев рассказал, что за минувшую неделю в регионе зарегистрировали 28 происшествий. В том числе пять снежных заторов на трассах.
«Из снежных заносов спасли 203 человека. Отбуксировали 76 легковых и четыре грузовых автомобиля. При этом, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий, вводились ограничения на четырех республиканских участках, и были закрыты все областные дороги», - отметил Р. Жумагалиев.
Непогода не позволила машине скорой помощи проехать к больному в село Целинное Тимирязевского района.
«Там отсутствует дорога к подъезду к населенному пункту. На высокопроходимой технике доставили медицинского работника для оказания помощи больному мужчине. Сельчанина после осмотра госпитализировали на нашей технике в районную больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает», - рассказал Р. Жумагалиев.
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