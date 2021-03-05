Более 200 человек пострадали при пожарах в Атырауской области за год

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области в 2020 году при пожарах пострадали более 200 человек, 6 погибли, передает корреспондент МИА «Казинформ.

«С начала года на территории Атырауской области зарегистрировано 36 пожаров, из них 29 - в жилом секторе. Основная причина пожаров - неосторожное обращение с огнем, несоблюдение техники безопасности при использовании бытовых приборов, неправильная эксплуатация отопительных или электрических приборов. В прошлом году было зарегистрировано всего 280 пожаров, 45 процентов из них - в частном секторе. В результате 6 человек погибли, 7 получили серьезные ожоги, всего же пострадали более 200 человек», - рассказал в ходе онлайн-брифинга начальник департамента по ЧС Атырауской области Омар Бержанов.

По его информации, специалисты департамента регулярно проводят рейды, во время которых напоминают о правилах пожарной безопасности, посещают дома многодетных семей, одиноких и инвалидов, которые находятся в зоне риска. На постоянном контроле у департамента находятся 1833 дома, в которых проживают 3666 жителей.