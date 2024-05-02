Более 200 человек пытались прорваться на площадь Таксим в Стамбуле

Турецкая полиция разогнала первомайский марш в Стамбуле. Задержано более 200 человек, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на ВВС.

— 210 человек были задержаны в Стамбуле после того, как не прислушались к нашим предупреждениям и попытались пройти на площадь Таксим и напасть на наших полицейских в День труда и солидарности 1 мая, — написал министр внутренних дел Али Ерликая в соцсети X.

Ранее турецкий спецназ применил слезоточивый газ и резиновые пули для разгона демонстрантов на подходах к площади. Некоторые протестующие бросали камни в сотрудников полиции, пытаясь прорваться через заграждения.



Представители политических партий и члены профсоюзов собрались в среду утром в районе Сарачане, чтобы пройти маршем до площади Таксим в знак протеста против растущей инфляции и экономических трудностей.



Власти Стамбула запретили проводить акции на площади Таксим, объясняя это соображениями безопасности.



Как сообщают корреспонденты Reuters, на историческом акведуке в Сарачане разместили снайперов, а по периметру площади выставили баррикады из водометов и десятков полицейских, перекрыв все пути к ней.