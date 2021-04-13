Более 200 человек лишили водительских прав за пьяную езду в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области за вождение автотранспорта в пьяном виде наказаны более 300 водителей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«За текущий период 2021 года в результате рейдовых мероприятий выявлено более 300 нетрезвых водителей. Судом лишены права управления транспортным средством 224 водителя», - сообщили прессе в департаменте полиции Павлодарской области.

Ещё 277 водителей региона с начала года наказаны за езду в пьяном виде административным арестом. К примеру, 10 апреля, по словам полицейских, в Павлодаре, около одного из торговых центров по улице Торговая, задержали 30-летнего водителя «Opel», который, как показало медицинское освидетельствование, управлял машиной в пьяном состоянии.

«В этот же день во дворе дома по улице Набережная задержан 27-летний водитель, который управлял транспортным средством марки «BMW» в состоянии алкогольного опьянения», - добавил источник.

В отношении задержанных водителей возбудили административное производство, материал передали в суд для принятия решения. Постановлением суда водители получили административный арест сроком на 15 суток и лишены водительских прав на семь лет.

«Проблема нетрезвых граждан за рулем является, пожалуй, одной из наиболее острых проблем безопасности дорожного движения. Ведь зачастую ДТП с участием нетрезвых водителей, к сожалению, приводят к страшным последствиям с травматизмом и гибелью людей», - рассказали в департаменте полиции области.

Чтобы выявлять грубые нарушения правил дорожного движения, в том числе и управления транспортным средством в нетрезвом виде, сотрудники полиции Павлодарской области постоянно проводятся рейды.

«Ужесточение наказания за управление транспортным средством в состоянии опьянения является обоснованным и направлено на обеспечение безопасности граждан на дорогах. Призываем всех граждан соблюдать закон и не садиться за руль в нетрезвом виде, – заявил начальник управления местной полицейской службы ДП области Галым Саргулов. - Подумайте об ответственности и о тяжелых последствиях, которые могут наступить из-за Ваших необдуманных поступков».