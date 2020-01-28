Более 200 человек и 100 автомашин спасены в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Более 200 человек и 100 автомашин спасено в течение недели из снежных заносов в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

Ежедневно из-за сложных погодных условий - метели, гололеда пожарными-спасателями проводятся аварийно-спасательные работы на дорогах области. Из снежного плена спасают легковой и грузовой автотранспорт, машины скорой помощи.

На технике высокой проходимости спасатели провели аварийно-спасательные работы на наиболее сложных участках дорог Айтекебийского, Кобдинского, Мартукского, Байганинского, Алгинского, Хромтауского и Шалкарского районов.

Так, в Мартукском районе на 9-м километре трассы «Актобе-Родниковка» в снежном заторе остались 2 легковых автомобиля. Спасатели на автомобиле Трекол спасли 3 человек и доставили их в город Актобе.

В Байганинском районе на трассе «Актобе-Астрахань» в снежном заторе остались 24 легковых и 3 грузовых автомобилей. Пожарные-спасатели Байганинского района вызволили автомашины из снежного плена, спасли 15 человек, в том числе 4 детей.

А в Алгинском районе в поселке Нурбулак 31-летней беременной потребовалась скорая медицинская помощь. Однако из-за снежных заторов на место вызова была направлена техника высокой проходимости и спасатели, которые благополучно доставили женщину в больницу скорой медицинской помощи Актобе.

«В результате проведенных мероприятий за прошедшую неделю спасено более 200 человек и вызволено из снежного плена более 100 автомобилей. Для обеспечения безопасности дорожного движения местной полицейской службой выставлены посты. На дежурстве находятся бригады скорой помощи, помощь медицинских работников пока не кому не потребовалось.

Спасательные операции показали, что у Актюбинских спасателей есть все необходимые силы и современные средства, чтобы прийти на помощь людям в любых сложных погодных условиях», - отметили в пресс-службе ДЧС Актюбинской области.