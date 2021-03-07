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    21:42, 06 Март 2021 | GMT +6

    Более 200 человек эвакуировано за сутки на автодорогах в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – За минувшие сутки на автодорогах Акмолинской области из снежных заносов эвакуировано более 150 единиц техники и более 200 человек, в том числе 15 детей, в пунктах обогрева размещено 36 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Непогода разыгралась в Акмолинской области 5 марта. Из-за выпадения обильных осадков в виде снега и сильной метели было закрыто движение на всех участках дорог республиканского значения.

    По информации пресс-службы департамента полиции региона, 14 экипажей патрульной полиции на автодорогах в целях безопасности сопроводили колонны из 2000 единиц автотранспорта, в том числе около 1500 легковых автомобилей, а также около 500 большегрузных автомашин. За сутки в ночь на автодорогах из снежных заносов полицейскими эвакуировано более 150 единиц техники и более 200 человек, в том числе 15 детей. В пунктах обогрева размещено 36 человек.

    «По указанию начальника департамента полиции региона на территории области выставлено более 80 мобильных постов из числа более 180 сотрудников и порядка 100 единиц служебных автомашин автотранспорта, которые несли службу на выездах из населенных пунктов и автодорогах республиканского значения», - отметили в ведомстве.

    Как добавили в пресс-службе ДЧС региона, эвакуация производилась в пункты обогрева в городе Степногорске, а также в Астраханском, Бурабайском, Жаркаинском, Аккольском, Атбасарском, Ерейментауском и Шортандинском районах.


    Полицейские обратились к автовладельцам региона с призывом соблюдать скоростной режим, корректировать маршруты движения или вовсе отказаться от дальних поездок. Акмолинские спасатели также просят жителей области не выезжать за пределы населенных пунктов при получении СМС-уведомления от службы «112» и не создавать скопления транспортных средств на автодорогах в местах закрытия.

    Напомним, около 600 автомашин было сопровождено в непогоду акмолинскими полицейскими. Из снежного заноса были вызволены семь большегрузных транспортных средств.


    Теги:
    Дороги Погода МЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Транспорт Видео Происшествия Акмолинская область
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