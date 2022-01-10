Более 200 человек эвакуировано с трассы в пункты обогрева в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Из-за закрытия автодорог по причине непогоды сразу в нескольких районах Акмолинской области с трасс эвакуировали 210 человек, среди которых 25 детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, за неделю в регионе на 20-ти участках автодорог республиканского значения было введено ограничение движения для всех видов автотранспорта.

«Так, в Атбасарском районе спасены 58 человек, в Жаркаинском районе – 47 человек, среди которых восемь детей, в Жаксынском районе – 73 человека, среди них 12 детей, в Есильском районе – 20 человек, среди них пять детей, и в Сандыктауском районе 12 человек. Среди всех эвакуированных жертв и пострадавших нет», - рассказали в ведомстве.

Кроме того, восемь человек спасено из застрявших автомобилей в снежном перемете, среди них один ребёнок. Спасенные были доставлены по месту жительства.