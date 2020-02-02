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Более 200 человек эвакуировали из-за пожара в общежитии Щучинска
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Более 200 человек эвакуировали акмолинские полицейские из-за сильного задымления в одном из общежитий города Щучинска, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.
По информации ведомства, инцидент произошел 1 февраля около 07.00 часов утра. Охранник одного из общежитий города при проведении утреннего обхода заметил задымление в левом крыле на третьем этаже здания. Мужчина начал звать на помощь жильцов. К счастью, в этот день в общежитии расположились сотрудники Специального отдельного взвода по борьбе с незаконной миграцией, которые находились в Бурабайском районе в служебной командировке.
«Мгновенно оценив сложную ситуацию и осознавая опасность распространения огня или отравления едким дымом, стражи порядка начали немедленную эвакуацию студентов и персонала общежития. Спасательную операцию полицейские начали с верхних этажей и буквально за несколько минут эвакуировали 207 человек. Благодаря отважным и слаженным действиям сотрудников полиции удалось избежать жертв и несчастных случаев», - отметили в ведомстве.
Прибывший пожарный расчет ликвидировал возгорание. В настоящее время выясняется причина пожара.
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